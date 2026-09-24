Джейдон Санчо ведет переговоры с «Краснодаром» о карьере в РПЛ

26-летний игрок сборной Англии Джейдон Санчо ведет переговоры с «Краснодаром» и готов рассмотреть продолжение карьеры в российской Премьер-лиге, сообщает Metaratings.ru .

Санчо выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и дортмундскую «Боруссию». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Клубы РПЛ могут подписывать свободных агентов до 25 сентября включительно. После этой даты зарегистрировать их для участия в первой половине сезона не получится.

Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» в июле 2026 года. На его счету 12 голов и шесть результативных передач в 83 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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