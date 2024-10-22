Дзержинский ансамбль стал лауреатом Международного конкурса хореографического искусства

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Солистки хореографического ансамбля «Арабеск» МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа Дзержинский приняли участие в Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «DANCE ENERGY», который состоялся 20 октября в ДК «Капотня» г. Москва.

Идейным вдохновителем и учредителем конкурса является Фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Орбита талантов». Более 30 номинаций было заявлено в этом творческом соревновании танцоров и хореографов. К участию в конкурсе приглашались как солисты, так и творческие коллективы всех возрастов.

Городской округ Дзержинский на конкурсе представили учащиеся (12+) отделения хореографии Детской школы искусств. Трио талантливых учениц преподавателя Марии Ахапкиной — Г. Александра, Л. Дарья, Б. Виктория были удостоены звания лауреатов I степени.

Стоит отметить, что хореографический ансамбль «Арабеск» неоднократно становился лауреатом и победителем конкурсов, а также фестивалей всероссийского и международного уровня.

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