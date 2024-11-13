Дзержинские волейболисты одержали победу над серебряным призером минувшего сезона

В минувшие выходные на площадке спортивной школы «Орбита» городского округа Дзержинский волейбольная команда DZR1380 принимала гостей из Подольска, команду «Пахра», которая в минувшем сезоне стала серебряным призером, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этой игре команде DZR1380 предвещали поражение. Однако родные стены помогли, и дзержинские волейболисты выиграли 3:0, набрав первыми заветные 25 очков в трех сетах. Дзержинские болельщики активно поддерживали спортсменов, а творческие коллективы Дворца культуры «Энергетик» своими яркими выступлениями в перерывах между партиями разряжали накал спортивных страстей.

Стоит отметить, что это была вторая победа дзержинских волейболистов с начала сезона. В первой встрече, которая проходила на выезде, команда DZR1380 выиграла у представителей города Домодедово со счетом 3:2.

Таким образом, волейбольная команда DZR 1380, представлявшая Дзержинский в любительских лигах Москвы, этой осенью одержала уже две победы на чемпионате Московской области среди мужчин. Сейчас DZR1380 ждут четыре игры на выезде и одна домашняя в середине декабря.