Дзержинские спортсмены завоевали медали на турнире по дзюдо

17 мая в г. Коломна прошел 46-й традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2012-2013 г.р., посвященный памяти Героя Советского Союза П. Л. Черябкина. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Союз» г. Дзержинский продемонстрировали достойную борьбу и показали хорошие результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренерский состав СШОР «Союз» - Курначенков Алексей, Макарова Ксения, Рыбинкин Кирилл, Прокофьева Оксана, Прокофьев Александр, Шкуратова Татьяна - качественно подготовили ребят.

Так, среди юношей, награды завоевали: Вардапетян Артем - 1 место (в/к 34кг), Тулукин Виктор - 1 место (в/к +73кг), Федоров Никита - 3 место (в/к 38кг). Среди девушек: Волкова София - 1 место (в/к 33 кг), Эшимбетова Диана - 3 место (в/к 63 кг).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.