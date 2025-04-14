сегодня в 15:09

Дзержинские спортсменки завоевали медали на первенстве по художественной гимнастике

Второе первенство Орехово-Зуевского округа по художественной гимнастике «Весенняя мелодия» прошло во Дворце спорта «Восток». Город Дзержинский традиционно представляли спортсменки отделения художественной гимнастики спортивной школы «Орбита», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимнастки успешно выступили, завоевав медали разного достоинства. Золото первенства завоевали Малдалиева Каухар и Бахтиярова Лейла; серебро — Бровина Дарья и Кизоркина Виктория, бронзовые награды –Кузнецова Евгения и Григорьева Милана. Ромашкина Ульяна 4 место.

Так же специальными призами были отмечены Ромашкина Ульяна, Бровина Дарья, Малдалиева Каухар, Бахтиярова Лейла. «Поздравляем главного тренера отделения Быкову И.Б. и команду! Гордимся их успехами!» — отмечается в телеграм-канале спортивной школы «Орбита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.