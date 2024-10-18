Дзержинские баскетболисты выиграли Кубок Московской области

сегодня в 15:55

Мужская команда спортивной школы «Орбита» городского округа Дзержинский впервые за свою историю существования победила на кубке Московской области по баскетболу. Решающие матчи сезона проходили в Коломне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В полуфинале «Орбита» одолела лыткаринский «Кристалл» со счетом 80:79. А на следующий день дзержинцев ждал финал с коломенским «Авангардом». В тяжелейшем матче они вырвали победу, опередив соперников на одно очко — 77:76.

По итогам кубка Московской области двое представителей «Орбиты», Дмитрий Морозов и Иван Мухин, вошли в символическую пятерку лучших игроков турнира.

На отделении «баскетбола» спортивной школы «Орбита» тренируются ни одна смена баскетболистов. В эти выходные парни 2014–2015 годов (6+) рождения примут участие в турнире «Наследие». Эти соревнования, посвященные памяти тренера спортшколы «Орбита» Елены Анатольевны Василенко, пройдут в Дзержинском 18–19 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.