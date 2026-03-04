Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал слова представителей Международного олимпийского комитета по поводу отказа от введения санкций против спортсменов из Соединенных Штатов и Израиля. Он назвал такие заявления пиком цинизма и двойных стандартов, сообщает Baza .

Не отстранять никаких спортсменов от соревнований — верное решение. Однако МОК пожертвовал судьбами россиян и белорусов, чтобы прийти к такой мысли, отметил Кремлев.

Глава IBA призвал всех придерживаться добра и мира. Споры и конфликты необходимо решать исключительно на спортивных аренах на соответствующих соревнованиях.

Президент Международной ассоциации бокса надеется, что на Олимпийских играх 2028 года в США все спортсмены будут выступать под собственными флагами и гимнами. Кремлев считает, что ОИ должны избавиться от «опухоли, убивающей их».

