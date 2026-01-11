Две сильнейшие хоккейные команды Луховиц устроили товарищеский матч

сегодня в 06:33

В муниципальном округе Луховицы состоялся Рождественский товарищеский матч по хоккею. Его участниками стали команды «Матыра» и «Астапово», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организатором события выступил спортивный центр «Луховицы». Матч прошел на хоккейной коробке в Матыре. Жителей и гостей Луховиц ждала захватывающая игра и теплая праздничная атмосфера с горячим чаем и угощениями.

Участников приветствовал временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Луховицы Марк Черемисов. Также перед началом матча он сделал первое символическое вбрасывание шайбы.

«Знаю, что у жителей есть запрос — чтобы была круглогодичная возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием. Поэтому сейчас разрабатывается проект крытого круглогодичного катка на территории Учебного переулка в городе Луховицы», — сказал Марк Черемисов.

Игра прошла в атмосфере дружбы и здорового соперничества. Обе команды демонстрировали слаженность действий и волю к победе. В результате напряженной борьбы со счетом 8:6 выиграла команда «Матыра».

«Поздравляю победителей и благодарю обе команды за насыщенную и зрелищную игру. Такие мероприятия укрепляют спортивный дух, сплачивают наше сообщество в праздничные дни», — отметил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.