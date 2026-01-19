Две подмосковные команды завоевали медали чемпионата России по индорхоккею

Команды «Динамо-Электросталь» из Электростали и СШОР по игровым видам спорта из Щелкова заняли первое и второе места на чемпионате России по индорхоккею среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале чемпионата России по индорхоккею среди женских команд встретились «Динамо-Электросталь» из Электростали и СШОР по игровым видам спорта из Щелкова. «Динамо-Электросталь» одержала победу и завоевала золотые медали, продемонстрировав уверенную игру и высокую результативность. Серебро досталось команде СШОР по игровым видам спорта. Третье место заняла «Юность-Москвы» из Москвы.

Лучшим вратарем турнира признали Алену Ладышкину (СШОР по ИВС), лучшим нападающим — Валерию Хайруллину («Динамо-Электросталь»), лучшим защитником — Ксению Королеву (СШОР по ИВС). Звание лучшего игрока турнира получила Юлия Редькина («Динамо-Электросталь»).

Чемпионат проходил с 16 по 18 января 2026 года в Электростали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.