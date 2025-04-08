Две подмосковные команды выступят в финальном этапе Всероссийского турнира «Чудо-шашки»

Команды из городских округов Щелково и Ступино представят Московскую область на финальном этапе Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финал регионального этапа прошел на базе МБОУ «Тридцать первая школа» в Химках. За победу боролись 30 школьных коллективов из 30 городских округов Подмосковья. По итогам игр первое место заняла команда СОШ № 12 им. В. П. Чкалова из городского округа Щелково. Второе место у СОШ № 8 городского округа Ступино и замкнула призовую тройку Гимназия «Российская школа» городского округа Королёв. Две сильнейшие команды теперь представят Московскую область на всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки», которые пройдут в мае в Сочи.

«Чудо-шашки» — это традиция, которая живет с 1966 года, и мы гордимся, что продолжаем ее в Подмосковье. Эти соревнования учат молодых спортсменов стратегии, терпению и уважению к сопернику. И, конечно, дарят радость победы и дух здоровой конкуренции», — отметил президент федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

В отборе приняли участие все городские округа Подмосковья: 375 школьных команд, 1500 участников, 55% всех общеобразовательных учреждений региона. Лидером по числу участников стал Сергиево-Посадский городской округ — 26 команд. На втором месте городской округ Подольск — 17 коллективов.

Региональный финал всероссийских соревнований «Чудо-шашки» прошел в городском округе Химки 5 апреля. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Чудо-шашки» — традиционные всероссийские соревнования по шашкам среди команд общеобразовательных учреждений, которые проводятся ежегодно с 1967 года. Турниры проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ознакомиться с результатами регионального финала можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.