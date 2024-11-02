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Две медали завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве РФ по бобслею в Сочи

Бобслеисты из Подмосковья завоевали две серебряные награды на первенстве России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди юниорок в составе двухместного экипажа вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсменки Анастасия Дудкина и разгоняющая Анастасия Курышева.

Победителями заезда стали бобслеистки из Краснодарского края, а замкнул тройку лидеров тандем спортсменок из Иркутской области и Краснодарского края.

Среди юниоров подмосковный дуэт Степана Дубинко и разгоняющего Данила Курилина также финишировал вторым. «Золото» и «бронзу» в старте двоек завоевали хозяева турнира — спортсмены из Краснодарского края.

Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 27 лет прошло с 26 по 31 октября 2024 года в Сочи.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.