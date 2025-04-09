Две медали завоевали спортсменки Подмосковья на первенстве России по вольной борьбе

Подмосковные спортсменки стали бронзовыми призерами первенства России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона Таисия Планджиева из Истры завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 39 кг. Третью ступень пьедестала она разделила со спортсменкой из Чувашии. Первое и второе места в этой весовой категории заняли представительницы Кемеровской области и Удмуртии соответственно.

В весовой категории до 50 кг третье место заняла спортсменка из Домодедова Анна Ендерова. Также на третьей ступени пьедестала расположилась представительница Краснодарского края. «Золото» и «серебро» у спортсменок из Краснодарского края и Кемеровской области.

Участие в первенстве России U-16 принимали спортсменки из 74 регионов России, в том числе сборные команды Крыма, Запорожья и Донецкой Народной Республики. Соревнования включали 312 поединков в 11 весовых категориях.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.