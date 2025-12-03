Две медали на этапе Кубка России по биатлону завоевали подмосковные спортсмены

Спортсмены из Московской области завоевали две серебряные медали первого этапа Кубка России по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебро в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин завоевал Саид Каримулла Халили (СШОР «Истина»). Подмосковный спортсмен показал безупречную стрельбу и уступил победителю Кириллу Бажину 23,1 секунды. На третьем месте — Александр Корнев.

Еще одно «серебро» в женском спринте на 7,5 км принесла региону Анастасия Халили (СШОР «Истина»). С одним промахом она финишировала третьей, уступив Анне Сола 17,8 секунды. Но в связи с тем, что белорусские биатлонисты выступали на соревнованиях вне зачета, золотую медаль получила спортсменка из Тюменской области Елизавета Фролова, а Анастасия Халили — серебряную. На третьей ступени пьедестала расположилась Юлия Коваленко из Красноярского края.

Первый этап Кубка России по биатлону прошел с 27 по 30 ноября г. Ханты-Мансийск в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».Следующий этап состоится в Тюмени с 11 по 14 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.