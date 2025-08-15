сегодня в 13:53

Две медали на чемпионате РФ по пятиборью завоевали спортсмены Подмосковья

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по современному пятиборью, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женской эстафете золотые медали завоевали спортсменки из Химок Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева, оставив позади две столичные команды Москва-1 и Москва-2.

Химкинский смешанный тандем в составе Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой занял вторую ступень пьедестала почета в дисциплине «эстафета-микст». На первом месте в соревнованиях финишировали представители Москвы, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Нижегородской области.

В ходе турнира пятиборцы состязались в фехтовании, плавании, лазер-ране и боролись за лидерство на полосе препятствий.

Соревнования проходили на площадках Московской академии современного пятиборья. В рамках турнира было разыграно три комплекта наград.

Чемпионат России по современному пятиборью в дисциплине «эстафета» проходил с 11 по 14 августа в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.