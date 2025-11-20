Две лыжни проложат в парках Красногорска этой зимой

Любители лыж смогут покататься в парках подмосковного Красногорка в наступающем зимнем сезоне. В Опалиховском лесопарке проложат лыжню протяженностью 25 км, а в парке «Липовая роща» — 2,3 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Красногорске насчитывается 13 парковых территорий. В преддверии зимнего сезона на каждой из них для горожан подготовили насыщенную программу, которая стартует уже 22 ноября, в день рождения Деда Мороза. В Детском городке «Сказочный» пройдет интерактивная программа с ярмаркой, шоу «В ожидании чуда» и выступлениями юных артистов из детского эстрадно-музыкального театра «Забияки».

Согреться можно будет ароматным чаем из самовара, а особую атмосферу создадут любимые всеми сказочные персонажи.

В рамках новогодней кампании на парковых территориях Красногорска пройдут более 130 мероприятий. В парках «Ивановские пруды», «Опалиховский пруд», «Липовая роща» с 1 по 25 декабря будет работать Почта Деда Мороза, а в Городском парке и Детском городке «Сказочный» — еще и резиденция главного зимнего волшебника, где ребят ждут интересные мастер-классы, угощения и, конечно, фото на память.

Всего же в рамках проекта «Зима в Подмосковье» горожан ждут порядка 400 культурных и спортивных мероприятий. Для удобства любителей физкультуры в Городском парке в рамках работ по реконструкции установили две новые спортплощадки.

На территории округа в этом году установят не менее 163 елок, в том числе 13 — в парках. В настоящее время продолжается их монтаж, чтобы 1 декабря на каждой засияли разноцветные огни. Также в разгаре монтаж гирлянд, световых фигур и архитектурной праздничной подсветки.

Этой зимой в Красногорске будет залито 59 катков, из них 5 — с искусственным льдом.

Места для катания оборудуют на всех территориях округа, в том числе и в парках. Катки будут работать в экопарке «Губайловский» и на Ивановских прудах.

Большое внимание уделяется поддержанию порядка в парках. В преддверии зимнего сезона был проведен смотр техники, задействованной в уборке, закуплены необходимы противогололедные материалы и инвентарь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.



«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.