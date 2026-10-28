Две команды СШ «Метеор» из Жуковского заняли первые места на межмуниципальных соревнований по футболу

Сезон-2026 межмуниципальных соревнований по футболу Московской области завершен, и спортивная школа «Метеор» подвела итоги выступления своих команд. По результатам всех матчей сразу две команды «Метеора» заняли первые места в своих возрастных группах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Золотыми призерами стали команда 2013 года рождения (тренер-преподаватель Матвей Стерхов) и команда 2015 года рождения (тренер-преподаватель Сергей Архипов).

Серебряными призерами, показав стабильное и уверенное выступление, стали команда 2016 года рождения (тренер-преподаватель Сергей Архипов) и команда 2014 года рождения (тренер-преподаватель Анатолий Загребаев), занявшие вторые места в своих группах.

Сборная команда 2011 года рождения, в составе которой в этом сезоне выступали и ребята 2012 года рождения, заняла третье место в своей группе. Сборная команда 2009 года рождения, где в этом году также играли футболисты 2010 года рождения, финишировала на четвертом месте в своей группе (тренеры-преподаватели — Сергей Гурченков и Алексей Хотулев).

По предварительным результатам соревнований среди взрослых команд «Метеор» занимает второе место. Наставники футболистов — Сергей Гурченков и Андрей Демидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.