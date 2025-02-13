Две команды представят Подмосковье в финале XV Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Коллективы из Красногорска и Королева примут участие в финальном этапе XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По традиции все игры пройдут на ГУМ-катке на Красной площади. Откроет соревнования турнир по старинной русской забаве — хоккею в валенках.

18 и 19 февраля пройдут финальные игры XV Кубка Патриарха. За победу в турнире будут бороться коллективы из 6 федеральных округов России. Московскую область среди девочек представит красногорская команда «Зоркий», а среди мальчиков честь региона будет отстаивать СШОР «Королев».

В прошлом году юные хоккеисты из Королева впервые стали обладателями переходящего Кубка.

Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 детей. Торжественная церемония открытия Кубка пройдет 17 февраля в 13:00. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.