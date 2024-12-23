Две «бронзы» завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России по фехтованию

Подмосковные спортсменки завоевали две бронзовые медали в четвертый день Кубка России по фехтованию в личных и командных первенствах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном первенстве среди женщин в дисциплине «рапира» спортсменка Лейла Пириева поднялась на третью ступень пьедестала почета. На первом и втором местах спортсменки их Республики Татарстан и Курской области.

В командном первенстве среди рапиристок представительницы Московской области также заняли третье место. В составе команды выступали Анна Соловьева, Айла Мамедова, Лейла Пириева и Ирина Зорина. На первом и втором местах команды из Москвы и Курской области.

Напомним, что в состав сборной Московской области для участия в Кубке России по фехтованию вошли 56 спортсменов. Представители региона выступают во всех трех «оружейных» дисциплинах: сабля, шпага и рапира.

Кубок России по фехтованию проходит с 18 по 26 декабря 2024 года в Смоленске. Турнир является одним из важнейших событий для российских фехтовальщиков и по традиции собирает сильнейший состав участников.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.