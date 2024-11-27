Каратисты Люберец взяли 24 медали на межрегиональном турнире «Gelios Open Cup»

сегодня в 09:37

Люберецкие каратисты завоевали 24 медали на межрегиональном турнире по киокусинкай карате «Gelios Open Cup». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования собрали более 350 сильнейших спортсменов. По итогам турнира люберчане завоевали 24 медали: 16 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

На первую ступень пьедестала поднялись: Кирилл Бубнов, Таисия Попова, Уткир Балтабаев, Илья Хахулин, Мария Самойлова, Алексей Макеев, Артем Русинов, Анна Самойлова, Ибрагим Юлдашов, Екатерина Пышкина, Юлия Гудкова, Дмитрий Долгов, Вадим Колосов, Артемий Рубащенко, Святослав Порунов, Арсен Нерсесян.

Серебро досталось Владиславу Климову, Всеволоду Климову, Станиславу Высокову, Арсению Попову.

Бронзовые медали у Степана Гончарова, Игоря Черноскулова, Александра Малая и Григория Бурушина.

Арсен Нерсесян был отмечен организаторами турнира и награжден специальным призом за «Лучшую технику».

Сборная команда городского округа Люберцы заняла общекомандное первое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.