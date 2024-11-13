Два спортсмена из Дмитрова стали призерами федеральных соревнований по дзюдо

В физкультурно-оздоровительном комплексе МБУ «Мир спорта «Сталь» в Подмосковье прошел традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудника правоохранительных органов В. Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В соревнованиях приняли участие 157 спортсменов из Москвы, Владимира, Рязани, Липецка, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Сыктывкара и Беларуси.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Дмитровского городского округа показали достойный результат и завоевали две награды:

2 место — Артем Волков в весовой категории до 50 кг;

3 место — Леонид Мутных в весовой категории до 60 кг.

«Спортсмены из школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» зачастую становится победителями всероссийских и международных соревнований, а также постоянно пополняют сборные нашей страны по различным дисциплинам. Поздравляем спортсменов и их тренеров! Желаем успехов на предстоящих соревнованиях!» — поздравила победителей заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.