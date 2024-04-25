Два подмосковных проекта стали победителями конкурса спортпроектов «Ты в игре»

Победителей конкурса приветствовал министр спорта России Олег Матыцин.

«Уже более 16 тыс. проектов были представлены за эти годы, более 15 млн наших граждан вовлечены в спорт благодаря проекту «Ты в игре» Разнообразие проектов вдохновляет. Это и семейный спорт, это и различные виды деятельности, это беговое движение, фестивальное движение, это телевизионные шоу. То есть все средства, я считаю, хороши для того, чтобы мы ощутили радость от занятия спортом, радость от общения. Потому что спорт — это, прежде всего, общение. В добрый путь. Продолжаем также активно играть», — сказал Матыцин.

Московскую область представляли 16 проектов в семи номинациях из 16 заявленных в конкурсе.

В номинации «Дети в спорте» победителем стал подмосковный инклюзивный проект «Адаптивный твирлинг. Праздничные возможности».

Твирлинг — новое танцевально-спортивное направление в России. В его основе элементы хореографии, гимнастики, акробатики, жонглирования, танца и спортивная составляющая. Основные реквизиты для твирлинга — «батон» (палочка с двумя наконечниками), которым спортсмен активно работает в процессе тренировки, что развивает мелкую и крупную моторику. Занятия твирлингом детей с ОВЗ развивают мозг ребенка, что способствует его реабилитации. Проект предусматривает обучение педагогов, занятия с детьми с ОВЗ в коррекционных школах и интернатах.

В номинации «Спортивный туризм» победителем стал спортивно-туристический фестиваль «Крокодилиада». Фестиваль на протяжении 25 лет два раза в год собирает более 600 участников разного возраста и уровня спортивной подготовки. В их числе спортсмены, туристы и активные семьи с детьми. Фестиваль сочетает спортивную составляющую и основные экологические и общественные идеи: ответственный туризм, бережное отношение к природе, продвижение спортивного образа жизни, волонтерство, семейный отдых, творчество.

Финалисты в номинациях конкурса получают грант в размере 300 тыс. рублей на развитие проектов. Победитель конкурса становится обладателем гран-при размером 1 000 000 рублей.

«Более 5 000 проектов было подано в этом году. С каждым годом у нас эта цифра растет. Хочу назвать еще регионы-лидеры, самые спортивные регионы этого года: это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Нижний Новгород, Красноярск, Краснодар и Новосибирск. Вот это наши топы. А среди топов по спорту лидером у нас в этом году стал — футбол. Большое количество заявок было подано именно по этому направлению. Самая популярная номинация — это дети в спорте, что тоже очень радует, потому что основная цель Министерства спорта — это вовлекать все больше и больше детей самого раннего возраста, чтобы они были активны и физически здоровы», — сказала директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». За все время в нем приняли участие более 16 000 инициатив со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.