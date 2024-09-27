Два футбольных клуба Подмосковья вышли в 1/16 финала Кубка России

Футбольные команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева и «Композит» из Павловского Посада успешно преодолели четвертый раунд пути регионов Кубка России и вышли в 1/16 финала плей-офф, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Оба подмосковных клуба в своих последних играх обыграли команды из вышестоящей лиги (ФНЛ) по итогам серий послематчевых пенальти: «Знамя Труда» одолело тульский «Арсенал» (2:1), а «Композит» взял вверх над «Нефтехимиком» (1:0).

​Игры 1/16 стадии плей-офф пути регионов пройдут с 15 по 17 октября. Соперником «Композита» станет пермский «Амкар», а «Знамя Труда» встретится с «Чайкой» из Ростовской области.

Старейшая футбольная команда России «Знамя Труда» последний раз выходила в 1/16 финала Кубка России в 1999 году. Тогда ореховозуевцы дошли до 1/8 финала. А для молодого коллектива «Композит», появившегося на футбольной карте лишь в 2022 году, данный успех является дебютным в рамках розыгрышей Кубка страны.

В рамках пути регионов Кубка России по футболу «Знамени Труда» удалось выбить из борьбы ФК «Тверь» и ФК «Ленинградец». Вместе с тем «Композит» оказался сильнее «Динамо Санкт-Петербург» и пензенского «Зенита». Обе команды из Московской области выступают в первенстве по футболу среди команд Второй Лиги «дивизион Б».

​Кубок России по футболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.