Два футбольных клуба Подмосковья вышли в 1/16 финала Кубка России
Фото - © фото: ФК "Знамя труда"
Футбольные команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева и «Композит» из Павловского Посада успешно преодолели четвертый раунд пути регионов Кубка России и вышли в 1/16 финала плей-офф, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Оба подмосковных клуба в своих последних играх обыграли команды из вышестоящей лиги (ФНЛ) по итогам серий послематчевых пенальти: «Знамя Труда» одолело тульский «Арсенал» (2:1), а «Композит» взял вверх над «Нефтехимиком» (1:0).
Игры 1/16 стадии плей-офф пути регионов пройдут с 15 по 17 октября. Соперником «Композита» станет пермский «Амкар», а «Знамя Труда» встретится с «Чайкой» из Ростовской области.
Старейшая футбольная команда России «Знамя Труда» последний раз выходила в 1/16 финала Кубка России в 1999 году. Тогда ореховозуевцы дошли до 1/8 финала. А для молодого коллектива «Композит», появившегося на футбольной карте лишь в 2022 году, данный успех является дебютным в рамках розыгрышей Кубка страны.
В рамках пути регионов Кубка России по футболу «Знамени Труда» удалось выбить из борьбы ФК «Тверь» и ФК «Ленинградец». Вместе с тем «Композит» оказался сильнее «Динамо Санкт-Петербург» и пензенского «Зенита». Обе команды из Московской области выступают в первенстве по футболу среди команд Второй Лиги «дивизион Б».
Кубок России по футболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.