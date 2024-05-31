Дубненские паралимпийцы успешно выступили на областном первенстве

сегодня в 20:03

Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в поселке Ерино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Тулибеков Максим, Прохоров Даниил, Матвеев Вадим и Матвеев Александр достойно представили наш город на этих соревнованиях:

Тулибеков Максим занял 1 место в толкании ядра;

Матвеев Александр завоевал 2 место в толкании ядра;

Матвеев Вадим стал серебряным призером в беге на 100 м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.