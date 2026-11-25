Осенний шахматный турнир Московской области состоится 28 ноября 2026 года в конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна». Начало — в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет при поддержке особой экономической зоны «Дубна» и Российского военно-исторического общества. В программе — соревнования по быстрым шахматам и блицу, лотерея и викторина для участников и гостей.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что зона не только реализует инвестиционные проекты, но и укрепляет кадровый потенциал, поддерживает талантливых детей и молодежь.

«Одним из ключевых направлений стало шахматное движение. В сентябре 2026 года открылся современный шахматный клуб, в котором сегодня обучаются 70 человек разных возрастов. Деятельность клуба направлена на популяризацию шахмат и формирование стратегического мышления, что особенно востребовано в научной и инженерной среде», — отметил Антон Афанасьев.

Деловая и культурная программа включает открытые лекции об ОЭЗ «Дубна» и лекцию Российского военно-исторического общества «Контрнаступление под Москвой». Для участников организуют обзорную экскурсию по территории особой экономической зоны.

Турнир начнется 28 ноября 2026 года в 11:00 по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4. Мероприятие соответствует целям федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.