«Дорогу храбрых» протяженностью более 7 км прошли самые отважные в Домодедово

В минувшие выходные село Битягово стало площадкой для активных и смелых — здесь прошел экстремальный забег «Дорога храбрых», собравший 50 пар и 4 команды. «В этом году мы решили объединить некоторые мероприятия, проводимые на базе молодежного центра, в „корпоративную лигу“. Это позволило организовать новый досуг для организаций и предприятий», — рассказала Наталья Борисова, директор молодежного центра «Победа» и депутат совета депутатов городского округа Домодедово, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Забег стал местом притяжения не только домодедовцев, но и участников из соседних городов, включая Раменское, Одинцово и Москву. «По опыту прошлого года, как только мы открываем регистрацию, она быстро заполняется участниками из других территорий. Поэтому в этом году сначала зарегистрировались домодедовцы, а затем открыли регистрацию для всех остальных», — объяснила Борисова.



Среди участников была и команда «Моржи», названная в честь клуба закаливания. Анна Рябова, одна из участниц, отметила: «Я бегаю как одна, так и в паре, и в командах. Очень нравится, эмоции, кайф. Уже и сына подтянула. Это не просто тренажерка — все мышцы здесь задействованы, плюс соревновательность, стимул тренироваться».



Несмотря на дождь, прошедший накануне, азарт участников только возрос. Они проходили через различные испытания: от сборки елочек из шин до ползания под бревен.



«Вот так на марафоне „Дорога храбрых“ самые храбрые провожают последние дни лета», — добавила корреспондент Виктория Калчева.

Участники показали, что для сильных духом нет преград, даже если на пути встречаются небольшие броды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.