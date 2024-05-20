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Дороги Подмосковья в понедельник утром загружены на 2 балла

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 2 балла. На дорогах региона зафиксировано более 666 тыс. автомобилей, что на 2% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.