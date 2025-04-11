Домодедовцы отметили День здоровья традиционным забегом

В Домодедовском парке «Городской лес» в честь Дня здоровье прошел уже традиционный забег «5 верст», который собрал в одном месте всех бегунов округа и любителей активного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«У нас участником может быть любой человек. И ребенок, но до 11 лет он должен участвовать с родителями, и пожилые люди, „Активное долголетие“. Мы всех рады видеть. У нас не соревнования, каждый бежит в своем удобном темпе», — сказала организатор забега «5 верст» Елена Анненко.

Дистанция забега — 5 верст, это чуть более 5 км. На живописных тропинках помогали ориентироваться участникам волонтеры. Они разметили трассу и подбадривали бегунов. К финишу участников вели как асфальтированные дорожки, так и лесные.

«5 километров вполне нормально, у нас прекрасная трасса. Здоровый образ жизни, компания — всё это классно, весело!» — сказала участница забега Любовь.

А после пробежки все смогли проверить основные показатели здоровья, пройдя первый этап диспансеризации в мобильном медпункте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.