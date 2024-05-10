сегодня в 16:34

Домодедовские спортсменки завоевали золото и серебро Чемпионата Европы по боксу

В финале она победила представительницу Сербии Кристину Над Варга единогласным решением судей.

Впервые Юлия выиграла турнир в 2019 году.

Серебряным призером в своем весе стала спортсменка Елена Бабичева.

В поединке в весовой категории до 63 кг Бабичева боксировала с представительницей Сербии Кристиной Калуховой, сербская спортсменка выиграла раздельным решением судей.

Домодедовские спортсменки тренируются в школе олимпийского резерва «Олимп» под руководством тренера Игоря Спирина.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.