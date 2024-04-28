Домодедовские спортсменки завоевали золото и серебро Чемпионата Европы по бокс
Домодедовская спортсменка Юлия Чумгалакова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу. В финале она победила представительницу Сербии Кристину Над Варга единогласным решением судей, передает пресс-служба администрации городского округа.
Впервые Юлия выиграла турнир в 2019 году.
Серебряным призером в своем весе стала еще одна наша спортсменка — Елена Бабичева.
В поединке в весовой категории до 63 кг Бабичева боксировала с представительницей Сербии Кристиной Калуховой, сербская спортсменка выиграла раздельным решением судей.
Домодедовские спортсменки тренируются в школе олимпийского резерва «Олимп» под руководством тренера Игоря Спирина.
Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой.
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