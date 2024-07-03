Домодедовские пловцы показали высокие результаты на чемпионате России

Обучающиеся домодедовской школы олимпийского резерва «Олимп» показали великолепные результаты на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на длинной воде, который проходил в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Чемпионат является отборочным на Паралимпийские игры и в основной состав сборной России.

Никита Хлыстов 5 раз поднимался на пьедестал. Он стал чемпионом России на на дистанции 50 м вольным стилем, завоевал 3 серебряные медали на дистанциях 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием, а также 1 бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине.

София Пухова стала чемпионкой России в эстафете с 4 по 100 м комплексным плаванием, серебряным призером в эстафете с 4 по 100 м вольным стилем и завоевала личную бронзу на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Иван Голощапов занял четвертое место и выполнил норматив мастера спорта.

Алина Измесьева также заняла четвертое место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.