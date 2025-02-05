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Домодедовские фигуристы стали обладателями двух гран-при на Всероссийском фестивале

В Подольске, в ледовом дворце «Витязь», прошел Всероссийский фестиваль «Сияние льда», где домодедовские спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень мастерства, передает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

В рамках мероприятия, где соревновались более 600 фигуристов из различных регионов России, воспитанники школы фигурного катания «Пегас» стадиона «Авангард» городского округа Домодедово покорили сердца судей и зрителей.

Их выступления отличились безупречной техникой, гармоничными движениями и ярким артистизмом. Эти качества позволили команде завоевать сразу две награды:

Старший состав стал обладателем Гран-при в категории «Смешанная MIX 15-». Младшие участники также получили Гран-при в категории «Pre-Novice B». Тренерский состав, включающий Алину Кальную и Ксению Грязнову, проделал огромную работу для достижения этих успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.