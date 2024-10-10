Домодедовские аэробисты стали победителями на Всероссийских соревнованиях

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Во Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле» участвовали больше 700 человек из 20 регионов России: из ДНР, Ивановской, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, приехали гости и из Башкортостана. Аэробисты из Домодедова стали победителями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Судьи учитывали несколько критериев: исполнение, сложность элементов и артистизм. Баллы снимаются за ошибки в технике, неподходящую одежду или музыку. Обучающиеся отделения спортивной аэробики городского округа Домодедово под руководством тренеров Аркадия и Светланы Панфиловых, стали победителями в ряде номинаций.

В индивидуальных выступлениях победила Александра Вахтангишвили. На гимнастической платформе — Полина Анисимова, Ксения Масленникова, Ирина Пермякова, Сергей Ким, Антонина Музычко, Екатерина Назина, Анастасия Липянская, Ульяна Лебедева. В индивидуальных выступлениях Липянская Анастасия заняла 3 место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.