Долгопрудный впервые принял матч «Легенд хоккея» в рамках проекта «Выходи во двор»

Команда «Легенды хоккея» 28 января провела первый матч в Долгопрудном и одержала победу над местной любительской сборной со счетом 11:9 в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второй матч V сезона проекта «Выходи во двор» прошел в Центральном парке Победы Долгопрудного. Впервые в городе выступила команда «Легенды хоккея», в составе которой играли известные спортсмены: Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Владимир Малахов, Александр Гуськов, Сергей Калинин, Андрей Николишин, Сергей Бабинов, Руслан Берников, Сергей Коньков и Евгений Артюхин.

Посмотреть игру и поддержать земляков пришли более 1 500 зрителей. Главным тренером команды «Легенды хоккея» остается Александр Якушев. Перед матчем спортсмены встретились с семьями участников СВО из Долгопрудного, вручили детям подарки и раздали автографы.

Для болельщиков была организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Сергей Коньков провел мастер-класс для юных хоккеистов, отметив высокий уровень подготовки детей. Стартовое вбрасывание шайбы выполнил военнослужащий Дмитрий Кулагин.

Гала-матч завершился победой «Легенд хоккея» со счетом 11:9. С 2022 года команда провела около 40 матчей в Подмосковье, а проект посетили более 60 тысяч зрителей. Инициатором проекта выступает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.