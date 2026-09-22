Долгопрудный принял финал фестиваля детского дворового футбола

Финальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 прошел 21 и 22 сентября на стадионе ФСК «Салют» в Долгопрудном. В турнире участвовали 82 команды юношей и девушек 13–14 лет из 50 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 прошел 21 и 22 сентября на искусственных полях ФСК «Салют» в Долгопрудном. В соревнованиях участвовали 82 команды юношей и девушек 13–14 лет — победители муниципальных и региональных этапов, состоявшихся летом в 50 регионах России.

Команды по шесть человек разделили на 11 групп. По итогам группового этапа борьбу за медали продолжили по две сильнейшие команды из каждой группы. Матчи состояли из двух таймов по 10 минут.

Организаторы отмечают, что фестиваль помогает вовлечь школьников в спорт во время каникул, развивает физические качества, общение и социальную активность. Решающие матчи плей-офф и торжественное закрытие фестиваля состоятся на площадке «Арена Химки».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.