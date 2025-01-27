Долголеты Воскресенска активно продолжают тренировки по хоккею

Члены и сторонники «Единой России» еженедельно организуют тренировки в рамках местного партпроекта «Хоккейное долголетие». Воскресенск считается хоккейной столицей Московской области и является одним из немногих городов в РФ, где выросла целая плеяда хоккеистов с мировым именем. Активные долголеты периодически проводят матчи с такими же возрастными игроками из соседних городов. На данный момент в воскресенской команде насчитывается более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках партийного проекта «Хоккейное долголетие» посещать занятия могут люди с разной физической подготовкой. Спортивные тренеры выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков, а также применяют индивидуальный подход к каждому участнику, подбирая для игры соперника с одинаковыми физическими возможностями», — рассказывает руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Матчи в рамках «Хоккейного долголетия» продолжатся и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.