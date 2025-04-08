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Долголеты Лосино-Петровского и Королева сразились в матче по волейболу

В минувшую субботу спортивный зал МБОУ СОШ № 2 им. В. В. Дагаева превратился в настоящую арену спортивного мастерства. На площадке встретились отважные команды участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» из городских округов Лосино-Петровский и Королев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Три напряженные партии пролетели как один миг! Каждый игрок демонстрировал не только спортивное мастерство, но и настоящий дух командного единства.

По итогам захватывающей встречи, команды были награждены памятными грамотами и подарками.

«Мы от всей души благодарим участников за поддержку проекта „Активное долголетие“ и пропаганду здорового образа жизни! Желаем нашим спортсменам крепкого здоровья, новых спортивных достижений и неиссякаемой энергии! Пусть спорт и движение остаются неотъемлемой частью вашей яркой жизни!» — пожелали организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.