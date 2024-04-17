Долголеты из Шатуры заняли призовые места на турнире по шашкам в Наро‑Фоминске

16 апреля состоялся турнир на личное первенство по игре в «Русские шашки», посвященный Дню космонавтики среди учреждений социального обслуживания Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга Шатура.

Турнир был организован ГБУСО МО «КЦСОР Наро-Фоминский».

Призовые места в соревновании заняли участники проекта «Активное долголетие в Подмосковье» городского округа Шатура. Первое место занял Анатолий Мишин, а третье место — Юрий Степанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.