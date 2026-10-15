На выставке «Дорога-2026» представили новейшую комбинированную дорожную машину

Спецтехника предназначена для обслуживания дорог и обеспечена оборудованием с инновационной системой управления «КОЛЛАРИС», которая позволяет оператору управлять оборудованием из кабины.

«Благодаря надежной гидрофикации и отбору мощности на привод оборудования от двигателя самосвала, гидросистема машины работает с максимальной эффективностью. Помимо этого, применение гидронасоса переменной производительности и регулируемых секций гидрораспределителя исключают потерю энергии, что значительно повышает КПД, гарантирует высокую надежность оборудования и снижает расход топлива» — сказал генеральный директор ТОМЕЗ Антон Селедцов.

В зимний период МКДУ-24 может использоваться для очистки дорог от снега и наката, а также распределения противогололедных материалов. В летний период — для мойки и подметания проезжей части, очистки знаков, ограждений и элементов обустройства.