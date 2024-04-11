Долголеты из Рузского городского округа присоединились к акции «10 000 шагов»

Долголеты из Рузского городского округа присоединились к акции «10 000 шагов» приуроченной к Всемирному дню здоровья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Скандинавской ходьбой в городском округе Руза занимаются уже более 50 человек каждую неделю.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

В рамках областной программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» для жителей старшего поколения открыто множество бесплатных секций.

Пенсионеры ездят на экскурсии в другие города, участвуют в конкурсах и фестивалях, онлайн-уроках и спортивных мероприятиях. Чтобы посетить занятия, необходимо подать заявку на портале «Активное долголетие».