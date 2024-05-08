DOGMA поддержала спортивную школу «Приалит» в Реутове

Основная команда футбольной школы «Приалит» из Реутова получила комплект спортивной формы. Также поддержку получат спортивные события, популяризирующие активный образ жизни и футбол в городе, сообщила пресс-служба федерального девелопера DOGMA, который оказал поддержку клубу.

Спортсмены уже провели первую игру в новой форме. Матч состоялся в рамках межмуниципальных соревнований Московской области по футболу среди мужских команд (Лига Б). «Приалит» принимал на своем поле «Гранд-Экс» из Ногинска. Встреча завершилась ничьей со счетом 4:4. Далее реутовский клуб ждут игры, в которых сойдутся 12 команд. Чемпионат Подмосковья по футболу в текущем году будет длиться до ноября.

Со времен Октябрьской революции футбол считается неотъемлемой частью истории Реутова. В спортивной школе «Приалит» продолжают устоявшиеся традиции, развивают спортивные достижения и таланты молодого поколения.

Сейчас в школе занимаются свыше 400 воспитанников. Команды ФК «Приалит» участвуют как в соревнованиях Московской области, так и на межрегиональных и международных турнирах.

Поддержка спорта — приоритетное направление социальной ответственности для DOGMA. В компании уделяют повышенное внимание развитию спортзон во время проектирования жилых кварталов, детсадов и школ.

В шаговой доступности от физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором занимаются команды школы «Приалит», DOGMA строит жилой квартал EVO. Для поддержания здорового образа жизни на территории комплекса реализуют локации для подвижных детских игр, йоги, гимнастики, воркаут-площадки, поля для игры в мини-футбол, а также дорожки для бега.