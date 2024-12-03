Дмитровские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований

В Подмосковье состоялся II этап Кубка Московской областной федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник», который собрал более 370 спортсменов из Московской, Курской, Калужской, Владимирской и Тульской областей, а также города Москвы, передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Воспитанники спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома», тренирующиеся под руководством опытного тренера Ивана Николаевича Соловьева, продемонстрировали высокие результаты. По результатам турнира золотые медали завоевали Егор Щуркин, Матвей Репетуха и Аветис Восканян; серебро у Степана Аксенова, а бронзовые награды завоевали Кирилл Корзанов, Кантемир Чилов и Семён Корзанов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что каждый из дмитровских спортсменов уже неоднократно показал, что только труд и упорство приносят значимые результаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.