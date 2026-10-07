В Истре ввели в эксплуатацию еще восемь домов блокированной застройки

Девелопер ООО «Оптилэнд» получил разрешение на ввод еще восьми малоэтажных домов блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО «Оптилэнд» разрешение на ввод в эксплуатацию еще восьми малоэтажных домов блокированной застройки в поселке «Кембридж». Он расположен в деревне Красный Поселок городского округа Истра. Всего проект предусматривает семь очередей строительства.

В поселке работают детский сад и творческие мастерские. Для детей разных возрастов оборудованы игровые площадки, для тихого отдыха — отдельные зоны. Пять бульваров с ландшафтным дизайном предназначены для прогулок.

Спортивная инфраструктура включает футбольное поле, площадки для воркаута, баскетбола, хоккея и тенниса, безопасную зону для бега и спортивной ходьбы. Также в поселке есть падел-клуб.

«Кембридж» построен в стиле классического английского городка. Фасады различаются архитектурными решениями и цветами, сохраняя единый стиль застройки. Въездная группа выполнена в виде замка.

Компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.