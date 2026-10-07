Вспышка кишечной инфекции произошла в семейном отеле Турции, пострадали россияне

Десятки россиян заразились кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле Bosphorus Sorgun в Сиде (Турция), они пожаловались на рвоту и диарею, сообщает SHOT .

Одна из отдыхающих рассказала, что приехала в отпуск с компанией из девяти человек. Симптомы кишечной инфекции были у семерых. Были еще и другие люди с аналогичными жалобами. Они регулярно обращались к отельному врачу.

Туристы считают, что вспышка произошла из-за плохого качества еды и антисанитарии. Как уточнили отдыхающие, в пляжном баре сотрудники не домывали стаканы, а просто споласкивали их и снова выставляли.

При этом аналогичные жалобы на семейный отель появлялись еще в августе и сентябре. Россияне говорили о рвоте, высокой температуре и очередях к врачу. Один из туристов заявил, что с похожими симптомами переболело большинство постояльцев гостиницы.

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