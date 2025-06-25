Дмитровские школы олимпийского резерва закупили новое оборудование

Три детские спортивные школы олимпийского резерва — «Динамо-Дмитров», имени Альберта Демченко и «Дмитров М.Б.М.» — получили субсидии от правительства Московской области и из бюджета Дмитровского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На полученные средства школы приобрели необходимое для проведения тренировок оборудование и спортивный инвентарь.

На выделенные средства — 2,5 млн рублей — спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» приобрела необходимое оборудование для тренировок по дзюдо, художественной гимнастике, тенниса на колясках и пулевой стрельбе. Теперь здесь юные гимнастки занимаются с новыми булавами, лентами и мячами, а самбисты отрабатывают броски на специальных тренировочных манекенах, которые различаются по весу и высоте, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого спортсмена с учетом его физических данных.

Спортивная школа Альберта Демченко укрепила свою спортивную базу для отделений хоккея, фигурного катания, санного спорта и керлинга, инвестировав 2,3 млн рублей.

А спортивная школа «Дмитров М.Б.М.» приобрела оборудование на сумму 2 млн рублей для развития футбола, волейбола, биатлона и лыжных гонок.

Эта поддержка значительно улучшит условия для полноценной спортивной подготовки и повысит уровень мастерства воспитанников спортивных школ Дмитровского округа.

«Наша цель — чтобы каждый ребенок, мечтающий о спортивных победах, имел для этого все возможности. Мы и дальше будем поддерживать спортивные школы округа, потому что верим: сегодняшние юные чемпионы — это будущие звезды российского и мирового спорта!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.