Дмитровчанин Павел Репилов вступает в борьбу за медали Олимпийских игр

Российский саночник Павел Репилов из Дмитрова начинает борьбу за медали на XXV Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.Двукратный чемпион России, чемпион Европы среди юниоров, победитель и серебряный призер юношеских Олимпийских игр проведет сегодня два заезда. Первый — в 19:00 по московскому времени, второй — в 20:32.

В воскресенье саночники проведут еще по две попытки, по итогам которых будут определены обладатели медалей Игр.

Прямую трансляцию выступления Павла Репилова из Кортина-д”Ампеццо можно увидеть в онлайн-сервисе Оkko. Авторизоваться в приложении можно через Сбер ID.

