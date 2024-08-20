Дмитровчан приглашают принять участие в шахматном турнире

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25 августа в дмитровском отделении Шахматного клуба «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» пройдет шахматный турнир «Подмосковное лето» по Блицу, передает пресс-служба администрации городского округа.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, которые имеют соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.

Категории для награждения:

— мальчики, девочки до 9 лет (2016 г. р. и моложе);

— мальчики, девочки до 11 лет (2014–2015 гг. р.);

— мальчики, девочки до 13 лет (2012–2013 гг. р.);

— юноши, девушки до 15 лет (2010–2011 гг. р.);

— юноши и девушки до 18 лет (2007–2009 гг. р.);

— мужчины, женщины от 18 и старше.

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с действующими правилами вида спорта «шахматы».

В каждой возрастной группе победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами.

Для участия в соревнованиях необходимо отправить предварительную заявку.

Российские шахматисты, не имеющие id ФШР, обязаны при регистрации представить копию российского паспорта или копию свидетельства о рождении.

Соревнования проводятся по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ.

В случае большого количества заявок организаторы оставляют за собой право досрочного прекращения регистрации.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в систему проведения турнира в зависимости от количества заявленных участников в каждой группе.

Адрес: г. Дмитров, мкр. Аверьянова, дом 3, МБУ «ЦРФКСиО» Шахматный клуб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.