Дмитрий Волошин наградил победителей кибертурнира «Битва школ» в Химках

Глава Химок Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира «Битва школ 2.0». Это первые и самые масштабные киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Подмосковье, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребят наградили в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

«Во втором сезоне турнира приняли участие 32 команды — 192 школьника. Наградили сильнейших. У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По итогам отборочных турниров в финал вышли две команды. Золото взяла команда из Аэрокосмического лицея, серебро — школа «Триумф». Бронзу поделили гимназия № 9 и школа № 1.

«В прошлом году мы уже выиграли турнир и для нас это было очень престижно. Готовились два месяца. На протяжении этого времени у нас была теория и практика. Считаю, что именно наше упорство помогло нам добиться такого высокого результата», — сказал капитан команды Aquiver из Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.

Отборочные этапы проходили в течение трех недель. В следующем году организаторы планируют провести сразу несколько игр турнира «Битва школ».

Поздравили ребят с победой также депутаты местного Совета депутатов и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

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