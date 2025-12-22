Дмитрий Швелидзе из Подмосковья завоевал серебро на Кубке России по фехтованию

Спортсмен из Звенигорода Дмитрий Швелидзе занял второе место в личном первенстве по шпаге на Кубке России по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дмитрий Швелидзе представлял Московскую область на Кубке России по фехтованию, который проходит в Смоленске с 18 по 25 декабря 2025 года. В личном зачете среди мужчин в дисциплине «шпага» он завоевал серебряную медаль. В соревнованиях приняли участие 219 спортсменов со всей России.

Победителем и бронзовыми призерами стали представители Москвы. Московскую область на турнире представляют 58 фехтовальщиков.

Ранее подмосковные спортсменки Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали золото и серебро в личном первенстве по сабле. В активе сборной Подмосковья теперь одна золотая и две серебряные медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.