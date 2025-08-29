Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром»

Известный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о предстоящем матче между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

«Это будет очень большое испытание для обеих команд. Мне кажется, что ЦСКА все-таки выглядит собраннее в начале этого сезона. „Краснодару“ было сложно выиграть титул, а удержать втройне сложнее. Поэтому, как в таких случаях говорят, игра за шесть очков. Но это еще и возможность показать хорошую уверенность в себе владельцам и болельщикам. Поэтому игра будет очень хорошая и, думаю, будет боевая ничья — 2:2», — поделился Губерниев.

«Краснодар» лидирует в текущем сезоне РПЛ после шести сыгранных матчей, имея в активе 15 очков. ЦСКА, набрав 14 очков, занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Игра между этими командами запланирована на 31 августа и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.