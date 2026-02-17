Дмитрий Губерниев объяснил, почему не стал профессиональным биатлонистом

Губерниев много лет освещает соревнования по биатлону и называет этот вид спорта своей главной любовью. Однако, по его словам, работа у микрофона и выступления на трассе требуют разной подготовки.

«Но вы знаете, когда ты просто его комментируешь, переживаешь, болеешь за спортсменов — это одна история. Ты сидишь в кабине или студии с микрофоном и отслеживаешь происходящее, даешь свою оценку. Но иное дело, когда ты на другой стороне — сам примеряешь на себя роль спортсмена, который отстаивает честь своей страны. Да, биатлон — моя любовь, это невероятная энергия, невероятная эмоция, но профессионально заниматься им мне не позволят возраст и отсутствие профессиональной подготовки. А в целом я на любительском уровне очень даже неплохо держусь. Вот то, что я бы ни за что не бросил, так это комментировать данный вид спорта. Не отдам никому!» — рассказал Губерниев.

Он добавил, что ценит биатлон за особую атмосферу и способность объединять людей.

